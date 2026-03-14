「材料3つで市販品を超えたプリンレシピ」がTikTokに投稿され、動画再生125万回以上、5万1000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（13日午後7時時点）。【写真一覧】市販品を超える「カラメルなしでも美味しい素朴なプリン」の作り方投稿したのは、親子で楽しむ簡単おやつ作りを発信している、とっちさん（@tocchi_recipe）。動画では「材料3つだけなのに市販品を超えた」と手軽にできる点をアピールし、「娘はプリン星人」と