カリフォルニア州の本社前に掲げられた看板＝2021年、メンローパーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手メタが、従業員の20％以上に当たる大規模な人員削減を計画していることが13日、分かった。ロイター通信が関係者の話として報じた。人工知能（AI）分野への巨額投資費用を捻出するとともに、AI活用による業務効率化を加速させる狙いがあるとみられる。報道によると、メタは2028年までにデータセンター建設など