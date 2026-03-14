広島・野間峻祥外野手（33）、大盛穂外野手（29）が14日、1軍に合流した。両選手とも今春キャンプを2軍で過ごしたが、実戦では持ち味を発揮していた。野間は「呼ばれた時に、しっかりできるようにキャンプからやってきていたので、またここから頑張りたい」と決意新た。守備、走塁面からアピールしていきたい大盛も「去年同様、ワンチャンスを逃さずに、巡ってきた時に今までやってきたことを出せるように頑張りたい」と気合を