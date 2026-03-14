「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表１０−０韓国代表」（１３日、マイアミ）ドミニカが韓国をコールド勝ちで圧倒し、一番乗りで準決勝進出を決めた。二回１死一塁でカミネロが左線へ二塁打を放つと、一走のゲレーロが一気に三塁を回った。送球の方が先に本塁へたどり着いたが、少しそれるのを見てミットを交わすようにダイブ。タッチをさせず、先制点をもぎ取った。さらに、三回無死一塁ではゲレーロが右中間への二塁