俳優で歌手のYUさんが「YU Calendar 2026.4-2027.3」の発売を記念して取材会を行いました。【写真を見る】【YU】今年の目標は「肉体改造」トレーニングをして「今年こそアクション作品に出られるように」今回のカレンダーは「等⾝⼤のYU」をテーマに、ありのままの姿や表情をファンの方に届けたいという想いから作成されています。YUさんはカレンダーのこだわりについて?これまでのカレンダーはロケーション的にもキメ