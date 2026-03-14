優しくて清楚系な奥さん。その奥さんが、過去にひどいいじめをしていたと知ったら……？今回は、奥さんの過去を知ったある男性のエピソードをご紹介します。よくあいつと結婚できましたね「妻は清楚で女性らしくて、僕にとって自慢の妻でした。ある日、妻の地元に一緒に里帰りしたときのこと。妻の同級生だという男性と偶然会い、声をかけられました。妻が席を外したときに『よくあいつと結婚できましたね』『どんなに可愛くても