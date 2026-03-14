3月13日（金）深夜放送のスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、元プロゴルファーの古閑美保が登場。ゴルフ界の特殊なお金事情についてぶっちゃけた。【映像】「1億円稼いでも赤字」!?元賞金女王・古閑美保、ゴルフ界の“特殊な金銭事情”をぶっちゃけトップ選手になれば何億もの賞金を手に入れられる華やかな職業・プロゴルファー。しかし、2008年に年間獲得賞金1億円超えを果たした古閑は、「1億以上は稼いでないと赤字だと