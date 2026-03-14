Faulieu.が、4月8日にリリースするメジャー1stアルバム『MiX』より、リード曲「蒼い春」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Faulieu.、バンドの新たな一歩とポジティブな未来を感じさせる「蒼い春」MV） 本楽曲は、疾走感のあるバンドサウンドにのせて、これまでの感謝とこれからの決意を歌った、メジャーデビューの幕開けにふさわしいエモーショナルな一曲。MVでは、印象的なライテ