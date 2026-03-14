4月5日より放送・配信がスタートする杏とヤスペル・ペーコネンがW主演を務める『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』のメイキング映像が公開された。 参考：杏、日本とフランスの二拠点生活の先に見据える自身のキャリア「これからが本当の試練」 本作は、2022年にハリウッドとの共同制作で話題を呼んだ『TOKYO VICE』に続く、WOWOWが贈る新たな海外共同製作プロジェクト。日本の制作会社・AX-ONと、フィンラン