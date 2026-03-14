パルマのカルロス・クエスタ監督が、約4か月ぶりに実戦復帰した日本代表GK鈴木彩艶に言及した。クラブ公式サイトが伝えている。鈴木は昨年11月に左手を骨折し、長期離脱を余儀なくされた。リハビリを乗り越え、2月27日のセリエA第27節カリアリ戦(△1-1)、3月8日の第28節フィオレンティーナ戦(△0-0)でベンチ入りを果たすと、3月13日の第29節トリノ戦(●1-4)で復帰後初スタメン。しかし、チームは大量失点で敗れた。クエスタ