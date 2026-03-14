[3.13 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 2-2(PK4-3) 全韓国大学選抜 CSア港]テクニックを活かしてさばくだけでなく、運んで、剥がして、切り裂く。神村学園高から今季アビスパ福岡に加入したMF福島和毅が全韓国大学選抜とのポストユースマッチに後半45分間出場し、フィジカルで大きく上回る相手との国際試合で圧倒的なインパクトを見せた。前半を2-0で折り返しながらも、後半に2点を奪われてしまったU-19 Jリーグ選抜。相