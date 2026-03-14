[故障者情報]ブラウブリッツ秋田は14日、MF藤山智史、DF長谷川巧、DF畑橋拓輝の怪我を報告した。藤山は右膝前十字靭帯損傷、内側側副靭帯損傷、外側半月板損傷、大腿骨外顆骨挫傷と診断。長谷川は左ハムストリングス肉離れ、畑橋は左膝前十字靭帯損傷および外側半月板損傷となっている。なお、3選手とも全治については明かされていない。