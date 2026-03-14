目の健康に関心が高まるなか、眼圧や緑内障という言葉を耳にすることが増えています。特に40代以降では、緑内障と指摘される方も少なくありません。本記事では、眼圧とは何かについて解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「眼圧」がどうなると「緑内障」を発症しやすくなる？眼圧を下げる方法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：栗原 大智（医師） 2017年、横浜