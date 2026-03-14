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インディアナ・ペイサーズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年3月14日（土）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 92 - 101 ニューヨーク・ニックス NBAのインディアナ・ペイサーズ対ニューヨーク・ニックスがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォ}