【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（3月28日よりPrime Videoにて独占配信）の本予告映像が解禁された。 ■観ているだけでも癒やされる“至極の休日旅” 『カラちゃんとシトーさんと、』は、高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サ