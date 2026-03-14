【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月13日、2025年最大のグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』で世界223の国と地域から約2,600万票の投票で選ばれ誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEが、1月にリリースした韓国デビュー作品であるALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM 『EUPHORIA』の発売を記念し、日本で初となるショーケースを開催した。 ■応