は過去10年、6人気以下が2勝2着3回3着5回。1着のハードルは高めだが、2、3着に突っ込むケースは多く、昨年はフクノブルーレイクが7番人気2着、2024年はアレグロブリランテが9番人気2着と、ヒモ荒れを演出した。今年はデビューから圧勝で2連勝中のクレパスキュラー、ホープフルS3着のアスクエジンバラら上位人気の壁は厚いが、以下は横一線。付け入る隙はじゅうぶんにあると見た。本記事では「