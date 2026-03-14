3月21日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■世界中で撮影した航空写真は250万枚！ルーク・オザワさんが再び登場！今回は、神が1日で「羽田→新千歳→福岡→羽田」を“ハシゴ撮影”するという弾丸空の旅に密着！機内食にも目もくれず撮影しまくる神に同行スタッフもバタバタ！神の航空写真はいかにして誕生するのか！？さらに、スタジオでは「満開の桜と飛行機