12日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の福岡ギラソールは、4月19日（日）に「春のギラソールフェスタ」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 会場となるのは大分県中津市にあるイオンモール三光で、イベントは10:00から15:00の時間帯に専門店1階セントラルコートにて実施される。 当日は選手によるトークショーが行われるほか、ジャンプ体験やミニゲーム