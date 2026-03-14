（CNN）米国のトランプ大統領が、イラン南部カーグ島への米軍の攻撃とされる映像を自身のSNSトゥルース・ソーシャルに投稿した。CNNが位置情報を特定した当該の動画には、空港施設や滑走路への攻撃が含まれている。映像全体を通して大きな爆発と黒煙が確認できる。CNNは衛星画像と照合することで位置情報を特定した。カーグ島はイラン沖合に浮かぶ南北8キロメートルほどの島で、イランの原油積み出しの約90％を担っている。イラン