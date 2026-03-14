ＷＢＣの準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）がいよいよ１４日（日本時間１５日）と目前に迫った侍ジャパン。１次ラウンドＣ組をともに突破した韓国は一足早く１３日（同１４日）に同・ドミニカ共和国戦（同）を迎えるなど、ＷＢＣも佳境へと突入している。そんな宿命のライバル関係にある日本と韓国だが、今大会では両国間の関係性にも大きな変化の兆しが見られた。その大きな要因は、何を隠そう、“平和大使”大谷翔