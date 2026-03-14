ＷＢＣ韓国代表は１３日（日本時間１４日）、準々決勝でドミニカ共和国に完敗。０―１０と投打に圧倒され、屈辱の７回コールド負けで姿を消した。劇的な?失点率決着?で１次ラウンドを突破し、決勝戦が行われるローンデポ・パークまでたどり着いたが、ドミニカ共和国の前にはなす術がなかった。先発したメジャー通算７８勝左腕のリュ・ヒョンジン投手（柳賢振＝３８）は２回途中３失点でＫＯ。早期降板の誤算に見舞われた投手陣