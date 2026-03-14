ＷＢＣドミニカ共和国代表は１３日（日本時間１４日）に行われた準々決勝・韓国戦（ローンデポパーク）に１０―０（７回コールド）で圧勝し４強へ進出。タティスＪｒ（パドレス）、ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）らのＭＬＢスター軍団が攻守で躍動し、ワンサイド展開のまま押し切った。開催地の米国・マイアミは地理的にカリブ諸国と近いこともあり、客席の大半はドミニカ共和国のファン。プレーボール前から既にお