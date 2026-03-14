韓国が１３日（日本時間１４日）に行われた準々決勝・ドミニカ共和国戦（ローンデポ・パーク）に０―１０で大敗。７回完了時点でドミニカ共和国が１０点以上リードしていたため、大会規定により７回コールド負けの屈辱に終わると、準々決勝での敗退が決まった。序盤からワンサイドゲームを強いられた。先発のベテラン左腕リュ・ヒョンジン（柳賢振）は初回こそ無失点としたものの、両チーム無得点で迎えた２回にはカミネロの先