インスタグラムで報告女子プロゴルファーの臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）がインスタグラムを更新。同じくゴルファーの妹・蘭世と実現したビッグニュースを報告すると、ファンからは歓喜の声が広がっている。姉の麗香は13日にインスタグラムを更新。「この度YouTubeチャンネル #臼井家のふたり を姉妹で（妹・臼井蘭世）スタート致しました！」と綴り、さらに、4月5日に京セラドーム大阪で開催される「KANSAI C