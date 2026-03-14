WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝でドミニカ共和国（D組1位）が韓国（C組2位）に10-0で7回コールド勝ち。4強進出した。超重量打線が破壊力を遺憾なく発揮したが、スーパースター軍団が見せた基本に忠実なプレーが絶賛の的になっている。0-0で迎えた2回、先頭のゲレーロJr.が四球で出塁。1死一塁から6番カミネロが二塁打を放った。するとゲ