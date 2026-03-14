2023年のWBCで、日本中の期待を背負って帰国した大谷翔平。メジャーのスターとなった彼は、母国の舞台でどのように迎えられ、何を見せようとしていたのか――。【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ども”を写真で見るアメリカのベテラン記者、ジェフ・フレッチャー氏の著書『SHOーTIME2.0 大谷翔平 世界一への挑戦』（訳＝タカ大丸、徳間書店）より一部を抜粋し、世界を熱狂させた“二刀流”の帰還と、その舞台