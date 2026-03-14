HBOのドラマシリーズとして復活する『ハリー・ポッター』。ヴィランのヴォルデモート役のキャスティングに注目が集まるなか、新ヴォルデモートと噂の俳優2人がコメントした。【写真】ヴォルデモート役が噂される俳優ヴォルデモートは、ハリー・ポッターら主人公たちの前に立ちはだかる闇の魔法使いで、映画版ではレイフ・ファインズが演じた。ファンの間では、映画『オッペンハイマー』やドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』