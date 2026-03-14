侍ジャパンでも活躍しているエンゼルス菊池雄星投手の妻で、元フリーキャスターの菊池瑠美さん。キャスターを務めたＮＨＫ「ワースポ×ＭＬＢ」の後輩たちと記念撮影した。現在キャスターを務めるフリーアナウンサー・三宅絹紗のインスタグラムに瑠美さんが登場。三宅は「ワースポＭＬＢキャスターの先輩、瑠美さん、萩ちゃんと」。山本萩子も交えた３ショットを撮影した。「再会があまりにもうれしくて飛び跳ねてハグしまし