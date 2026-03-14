毎日のマルチビタミン摂取が、老化プロセスを遅らせる可能性があることが新たな研究で示された。ボストンのマス・ジェネラル・ブリガムの研究チームによると、2年間にわたりマルチビタミンを毎日摂取したグループは、同年齢の他者と比較してDNAの損傷が少なく、肉体的な老化がより緩やかであるという。 【写真】外国語を話すことで老化を遅らせる効果あり！27カ国約9万人の成人データを分析 同研究では、