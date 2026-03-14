大阪のシンボルタワー・通天閣の近くにあるレトロ映画館「新世界国際劇場」（大阪市浪速区）が、3月31日夜の上映を最後に営業を終了する。1930年（昭和5）完成。もとは芝居小屋「南陽演舞場」で1950年（昭和25）に映画館となった同劇場は、いまでは珍しくなった「入場料1000円で洋画3本立て」「成人映画」「手描き映画看板」で昭和の面影を残していた。一世紀を迎える前に、建物は取り壊されることが濃厚。支配人の冨岡和