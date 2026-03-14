〈「どう見ても最弱」「球速は高校生程度」のアマチュア投手に大谷翔平が空振り三振…2023WBCチェコ代表が世界最高の選手から奪った“歴史的三振”〉から続く2023年WBCはいよいよクライマックスへ。決勝で実現するかもしれない“大谷翔平vs.マイク・トラウト”の夢の対決に、世界中の視線が集まっていた――。【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ども”を写真で見るアメリカのベテラン記者、ジェフ・フレッチャ