〈「こんな場面を見たくない人がいるかい？」大谷翔平vs.トラウトの頂上対決に世界が興奮…2023WBC決勝で実現した“夢の対決”〉から続く2023年のWBC決勝、日本とアメリカが激突した歴史的な一戦。その直前、日本代表のロッカールームで大谷翔平が仲間たちに語りかけた言葉があった――「憧れるのをやめましょう」。やがて試合は、誰もが夢見た“あの対決”へとたどり着く。【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷夫妻の子ど