仙台のMF松井蓮之がデュエル勝利数でトップに立つJ2のベガルタ仙台でプレーするMF松井蓮之が開幕から5試合で記録したスタッツが注目を集めている。「杜の都のガットゥーゾ」「安定のぶっちぎり」など、多くのコメントが寄せられ、注目を集めている。現在26歳の松井は法政大学を卒業した2022年に川崎フロンターレでプロデビュー。2023年にはFC町田ゼルビアへ期限付き移籍し、24年から仙台でプレー。昨年に続き、今季も副キャプ