新潟U-18のGK松浦大翔をトップチーム登録アルビレックス新潟は、アルビレックス新潟U-18に所属する17歳GK松浦大翔をトップチーム登録（2種）したと発表した。これにより、第2種チームに所属しながらJリーグの公式戦に出場することが可能となった。新潟県新潟市出身の松浦は、これまでにU-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表に選出されてきた実績を持ち、昨年行われたU-17W杯にも出場した。184cmの体躯を誇る期待の若手守