「東京は、やっぱり人が多いですね。駅とか、もうどこに行けばいいのか分からなくて、いつもキョロキョロしちゃいます」【画像】グラビア業界の注目の原石・宮嶋くるみの特別写真を一気に見るそう言って照れくさそうに笑うのは、福島県出身の22歳、宮嶋くるみだ。2023年に「美少女図鑑Awards」で審査員特別賞を受賞し、翌年には「ミスマガジン」のベスト16に選出。次世代を担う存在としてグラビア界から熱い視線を浴びる彼女だが