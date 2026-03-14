〈「ネットは1日1時間だけ」京都大学を卒業→水道もガスもない“海外の島”に移住した女性（37）の暮らしぶり〉から続く40年前まで貨幣経済がほぼ存在しなかったフィリピン・カオハガン島。水道もガスも通っていないこの島に、2014年10月から住んでいるのが京都大学卒の女性、杉浦佑子さん（37）だ。【画像】「水道もガスもない」島や、現地男性と結婚した杉浦さんの家族写真をじっくり見る日本から移住後、杉浦さんは島民の男