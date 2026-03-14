トランプ米政権は12日（現地時間）、「強制労働生産品輸入」に関する通商法301条調査対象国に韓国、欧州連合（EU）、中国、日本など主要貿易パートナーを含む60カ国・地域を指定し、調査に着手すると明らかにした。通商法301条に基づく関税は、先月の米連邦最高裁判決で無効になった相互関税の代わりにトランプ政権が推進している一種の「プランB」関税と評価される。米通商代表部（USTR）はこの日、ホームページに載せた声明で調