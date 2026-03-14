〈「法律的に、離婚ができない」水道もガスもない『フィリピンの島』に移住→現地男性と結婚した『京都大学卒』の女性（37）が明かす“国際結婚”の「苦労と喜び」〉から続く40年前まで貨幣経済がほぼ存在しなかったフィリピン・カオハガン島。水道もガスも通っていないこの島に、2014年10月から住んでいるのが京都大学卒の女性、杉浦佑子さん（37）だ。【画像】水道もガスもなく「ネットは1日1時間」フィリピン・カオハガン島を