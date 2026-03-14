趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は13日晩、サウジアラビアのファイサル外相と緊急電話会談をし「原油供給が支障なく続くよう積極的な協力と支援」を要請した。外交部によると、趙長官はこの日の電話で、最近イランの攻撃で油田地帯と精油施設などサウジ内の主要エネルギーインフラが受けた被害を憂慮し、慰労の言葉と連帯の意向を伝えた。これに対しファイサル外相は特にガルフ国家のエネルギー施設被害が深刻な状況であることを強