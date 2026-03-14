北朝鮮では、3月15日に最高人民会議（国会に相当）の代議員選挙が予定されている。選挙後には最高人民会議が開催されるという。同会議において憲法を改正し、「国家主席」のポストを復活させる見通しだ。【写真】李雪主夫人の“禁断のノースリーブ姿”、娘のジュエ氏はワインレッドのレザーコートにサングラス姿で現れ…金正恩氏の家族を見る金正恩総書記©AFP=時事「平和的な時代」の象徴として「国家主席」を復活か金