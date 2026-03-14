柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が率いる韓国野球代表が14日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われた2026ワールドベースボールクラシック（WBC）準々決勝でドミニカ共和国代表に0−10で7回コールド負けを喫した。強豪ドミニカを相手に終始苦戦が続き、9回を満たせず試合終了となった。先発の柳賢振（リュ・ヒョンジン、ハンファ）は2回に3失点し、3回には4人の投手がマウンドに送ったが、4安打・3四球