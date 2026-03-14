「打順を見てもわかる通り、これだけの打者が揃っているので攻撃面に関しては問題ないでしょう。投手陣も層が厚く、第1先発、第2先発でどんどん良い投手を出せるのは日本の強み。課題点は今のところ見当たらないと言っても過言ではない」【画像】「やっぱりコンちゃんしかいない」後輩・近藤健介への熱い思いを語った中田翔氏 WBCの準々決勝ラウンドに駒を進めた侍ジャパン。1次ラウンドを全勝で終え、快進撃を続けるチーム