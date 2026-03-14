俳優でミュージシャンのYU（31）が14日、都内で「YU Calender 2026.4−2027.3」発売記念イベントに出席した。大学進学を機に台湾へ移住。そこで語学、芝居、音楽を学び、21年放送の「We Best Love永遠の1位」「We Best Love2位の反撃」の周書逸（ジュウ・シューイー）役でドラマ初主演デビューを果たし、同作の挿入歌も担当した。2年ぶりのカレンダーとなる同作のテーマは“等身大のYU”。ミステリアスに見られがちだが、「実はそ