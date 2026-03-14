ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。重ねていくだけで完成！クリームをたっぷりサンドして寝かすだけで、しっとりと一体感のある仕上がりに。身近な材料で作れるから、「何か作りたいな」と思ったその日にすぐ挑戦できるおやつです。表面をクリームで覆う難しい工程は割愛！気負わず楽しめるスイーツレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら苺のビスケットケーキを作るのにかかる時間約30分苺のビスケッ