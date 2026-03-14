1.社会化トレーニングをしない 犬が臆病になるのは、何か行動をするときに自信を持てないことや不安を感じてしまうことが原因です。 そのため、犬を育てるときには様々な経験をさせて自信をつけるための「社会化トレーニング」をおこなうことが大切だとされています。 社会化トレーニングというと、生後3~14週齢の「社会化期」におこなうものと考えられがちですが、何歳になっても社会化をすることは大切で