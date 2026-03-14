今回ご紹介するのはセリアの推し活グッズ。なんと誰でも簡単に缶バッジロゼットが作れるアイテムです。とにかく取り付けが簡単で、一度は使ってみてほしい発明品。110円（税込）とお安いので、ひとまず持っておくというのもおすすめです。外出時にうれしい落下防止機能も付いていて使い勝手◎。さっそくご紹介します♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：缶バッジ用ロゼット価格：￥110（税込）サイズ（約）：9×9cm適用サイ