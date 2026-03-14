整理収納アドバイザーの大森智美です。「コレ、いつ捨てたらいいんだろう？」と捨て時に悩むアイテムはありませんか？今回、片付けの現場でよく聞かれるアイテムの「捨て時」を6つあげてみました。自宅に捨て時を逃しているモノがないか、ぜひチェックしてみてください。【詳細】他の記事はこちら「エコバッグ」の捨て時おまけや付録でどんどん増えていくエコバッグ。色んな場所から使っていないエコバッグが出てきたり、収納から