こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「引き算メイクをするとなんだかパッとしない…」とお悩みではありませんか？引きどころを間違えると残念な印象になってしまう可能性があります。今回は、40代の正解引き算メイクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら引きどころが違うかも？気をつけたいNGポイントまずは、残念な印象になりやすい引き算メイクを見てみましょう。ポイントは下記の3つです。NG1：目元を主役にするため