4月14日からテレビ朝日系で放送がスタートする高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』に横田真悠が出演することが決定した。 参考：横田真悠、バラエティ出演が俳優業にプラスの作用目標は『ラヴィット！』での全曜日制覇 本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が一人二役を演じる“社会派転生ヒューマンドラマ”。脚本は、『ショムニ